Médicos del IHSS realizan protesta por falta de pago

Tegucigalpa- Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), realizan una protesta este martes por falta de pago.

Los médicos señalaron que ante la falta de pago acordaron realizar un plantón en las afueras de las periféricas para hacer presión a las autoridades.

La crisis en el Seguro Social se agudiza con la protesta de los médicos ya que los derechohabientes constantemente denuncian la falta de citas médicas y medicamentos.

Solo el área de emergencia está atendiendo esta mañana en el IHSS.

Los derechohabientes que tenían citas programadas, las tendrán que volver a solicitar ante la protesta de los médicos. IR