Médicos del IHSS piden se nombre a un ministro de Salud para solventar problemática y evitar crisis

Tegucigalpa – Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pidió que se nombre a un ministro o ministra de Salud para solventar la actual problemática y evitar una crisis.

Aunque externó que desean el éxito al Presidente Nasry Asfura en su gestión, consideró que se debe hacer un lado como “cabeza” de la salud y nombrar a una persona que puede dedicar su tiempo completo a este sector de la sociedad.

Insistió que fue el propio presidente Asfura quien prometió cambiar el sistema de salud pública y dotar de salud de calidad a la población.

En ese sentido, dijo que debe cumplir esa promesa de campaña y lo mejor es que nombre a un ministro y qué él no continúe al frente de la salud de la población.

Consideró que se está ante una “buena oportunidad” de mejorar el sistema de salud después de la declaratoria de emergencia, sin embargo, no me mira agilidad en la resolución de problemas.

“Vemos que pasa el tiempo, ya han transcurrido más de tres meses de la declaratoria de emergencia, consideramos que está perdiendo la oportunidad de resolver los problemas del Seguro Social”, zanjó el dirigente gremial. (RO)