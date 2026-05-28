Médicos del 911 denuncian despidos y atraso salarial de hasta cinco meses

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), expresó su preocupación por la situación laboral que enfrenta el personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, al denunciar despidos recientes y atrasos salariales acumulados.

Mediante un comunicado, el gremio manifestó su inconformidad ante el despido de médicos que laboran desde la pandemia de COVID-19 y solicitó el cese inmediato de estas acciones, además del reintegro de los profesionales afectados.

De acuerdo con el pronunciamiento, 15 médicos tienen pendientes cinco meses de salario, mientras otros 40 profesionales acumulan tres meses sin recibir pago.

Según expusieron, consideran fundamental mantener la estabilidad del personal que sostiene diariamente la atención prehospitalaria y de emergencias en el país.

Los médicos realizaron un llamado al presidente de la República y ministro de Salud, Nasry Asfura, así como a las autoridades del 911, para encontrar soluciones mediante el diálogo. AD