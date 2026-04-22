Médicos de la Moskitia marchan exigiendo pago de zonaje en Puerto Lempira

Puerto Lempira, Gracias a Dios – Esta noche, médicos que laboran en La Moskitia realizaron una marcha pacífica en las principales calles de Puerto Lempira, como medida de protesta ante la falta de pago del zonaje, un incentivo económico destinado a compensar las condiciones especiales de trabajo en zonas de difícil acceso.

Durante la movilización, los profesionales de la salud expresaron su preocupación por los retrasos en este beneficio, señalando que el incumplimiento afecta directamente su estabilidad laboral y el desempeño de sus funciones en comunidades donde el acceso a servicios médicos es limitado.

Con pancartas y consignas, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que atiendan de manera urgente esta situación y se garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.

Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar brindando atención a la población, pese a las dificultades.

La marcha se desarrolló de forma ordenada y concluyó sin incidentes, dejando en evidencia la necesidad de respuestas concretas que permitan fortalecer el sistema de salud en esta importante región del país. JS