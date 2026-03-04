Médicos cubanos abandonan Honduras tras finalización de convenio

Tegucigalpa – Médicos cubanos abandonaron este miércoles el territorio hondureño tras que la Secretaría de Salud finalizará el contrato de convenio de brigadas.

El embajador de Cuba en Honduras, Juan Laforte, llegó al aeropuerto Villeda Morales para despedir a la brigada de médicos que retornan a la isla.

“Como no se renovó el contrato no tiene sentido regresar, no hay renovación es una decisión soberana del gobierno hondureño”, dijo el diplomático cubano.

Señaló que los médicos cubanos arribaron a Honduras porque la pasada administración les dijo que era necesarios su presencia, pero que una vez deja de serlo, el gobierno tiene la decisión de prescindirlo.

Laforte detalló que médicos cubanos estuvieron dos años en Honduras en 17 departamentos, laborando en hospitales públicos y cinco centros oftalmológicos que fueron construidos por el gobierno: Siguatepeque, Tegucigalpa, San José de Colinas, Catacamas y San Pedro Sula.

Reveló que los médicos cubanos participaron en la operación de siete mil personas en los dos años de presencia.

Afirmó que los médicos cubanos tenían condiciones honrosas de trabajo y estaban bien renumerados.

Comentó que ha sostenido reuniones con la canciller de Honduras, Mireya Agüero, y su vicecanciller Pamela Handal, afirmando que hay una buena comunicación para atender cualquier tema de la agenda bilateral.

Confirmó que la brigada consistía de 170 médicos cubanos con 32 especialidades, y que para el jueves sale del país el último grupo.

El convenio de médicos cubanos fue polémico porque se argumentaba que se quitaba plaza a galenos hondureños en el sistema de salud público.

Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras reveló que en la brigada de médicos cubanos había personal que no pertenecía al área de la salud como electricistas, especialistas en telecomunicación y otros.

Además, los médicos cubanos recibían onerosos salarios por sus servicios y el Estado hondureño se encargaba de cuidarlos durante su estancia. AG