Médicos continuarán en asambleas informativas el fin de semana

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras convocó a todos sus agremiados a asamblea extraordinaria informativa este sábado 28 de marzo a partir de las 07:00 de la mañana.

Los médicos deberán permanecer en asambleas extraordinarias informativas en sus lugares de trabajo, indicó el Colegio Médico en un comunicado.

Lo anterior en exigencia al pago atrasado de tres meses de salarios a más de 3 mil galenos.

Además los médicos exigen abolir el PCM 030 y denuncian el incumplimiento del IPC y bienal del año 2026, entre otras exigencias.

Las asambleas informativas se realizarán en los puestos de trabajo de los médicos residentes, pero no se abandonarán las áreas críticas y de la sala de Emergencia.

Los galenos hilvanan este sábado seis días en asambleas informativas en exigencia de las peticiones en mención.