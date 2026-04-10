Médicos continúan en asambleas por incumplimiento de acuerdos, pacientes sufren consecuencias

Tegucigalpa- La exdirectiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), doctora Melissa Mejía cuestionó la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gremio médico y las autoridades, en medio de la continuidad de las asambleas informativas a nivel nacional.

Según la galena, los compromisos firmados “solo han quedado en papel”, generando incertidumbre dentro del sector. “Los médicos no vivimos de promesas ni de firmas para la foto”, expresó, al señalar incongruencias entre lo pactado en las mesas de diálogo y las declaraciones de representantes tanto de la Secretaría de Salud de Honduras como del Colegio Médico de Honduras.

Mejía recordó que esta problemática no es nueva, ya que en administraciones anteriores se firmaron al menos 14 acuerdos que no fueron cumplidos. En ese sentido, criticó que, incluso con el actual gobierno, un acuerdo suscrito recientemente tampoco se ha respetado, debido a que continúan los despidos de personal médico.

La profesional advirtió que la crisis se ha agudizado, al denunciar que cientos de médicos siguen sin recibir salarios desde hace varios meses, mientras otros han sido separados de sus cargos. “No podemos estar firmando acuerdos mientras continúan los despidos”, subrayó.

Asimismo, señaló que, aunque están de acuerdo en la necesidad de ordenar el sistema, las autoridades deben revisar los casos de manera individual y no recurrir a despidos masivos, ya que esto impacta directamente en la atención a la población.

Actualmente, el gremio médico suma cinco días de asambleas informativas, en medio de una crisis que continúa escalando. Mejía advirtió que la falta de personal está incrementando la mora quirúrgica, las listas de espera y retrasando procedimientos médicos, afectando de forma directa a los pacientes en el sistema de salud público.LB