Médicos anuncian protestas tras Semana Santa y advierten acciones más drásticas por falta de pago y despidos

Tegucigalpa- El gremio médico hondureño anunció nuevas jornadas de protesta a partir del próximo lunes, tras la Semana Santa, como medida de presión para exigir al Gobierno de la República el pago de salarios atrasados y el reintegro de personal despedido.

De acuerdo con denuncias del Colegio Médico de Honduras, más de 5,000 médicos bajo contrato de interinato se han visto afectados por la falta de pago, de los cuales únicamente alrededor de 1,000 han recibido sus salarios correspondientes hasta la semana anterior.

La doctora Isis Rivas, en representación de médicos por interinato, advirtió que las acciones podrían intensificarse una vez finalizada la Semana Santa. “Estamos planificando las estrategias y tenemos el apoyo del Colegio Médico”, afirmó.

Rivas también denunció que al menos 400 médicos tienen tres meses de salario pendiente, mientras que a otros profesionales se les adeudan uno o dos meses. Además, señaló que los despidos se están ejecutando de manera “completamente ilegal”, mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, una práctica que calificó como irrespetuosa.

El conflicto también incluye señalamientos sobre despidos en distintas áreas del sistema sanitario. Según el gremio, no solo médicos están siendo cesados, sino también odontólogos y personal de enfermería, lo que podría afectar la atención a la población.

Asimismo, se denunció que en el hospital de Roatán se habría despedido a la mayoría del personal médico, dejando únicamente a un profesional para atender la demanda de pacientes, situación que consideran crítica.

Tras tres semanas consecutivas de asambleas informativas, el gremio reiteró que las protestas se desarrollarán en diferentes puntos del país y no descartan medidas más drásticas si no se obtiene una respuesta por parte de las autoridades.LB