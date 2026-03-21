Médicos a las calles si Gobierno no paga salario a más de 3,000 galenos por contrato

Tegucigalpa – Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), informó este sábado que si el Gobierno a través de la Secretaría de Salud (Sesal) no hace efectivo el pago a más de 3 mil galenos en la modalidad de contrato y descentralizado volverán a protestar en las calles.

Los compañeros requieren de ese dinero para sacar adelante a sus familias, argumentó Santos.

Siempre que hay cambio de gobierno se dice no quedó nada de Gobierno, pero nunca se ha escuchado hay cambio de Congreso y no hay dinero para pagar a los nuevos diputados, entonces el problema no es que no hay dinero.

Si no hay solución el fin de semana el lunes el gremio médico amanece en asambleas informativas, advirtió el presidente del CMH.

Posteriormente dijo que no queda más que ir a las calles ya que es la única forma que las autoridades escuchen a los hondureños.

Insistió que si el Gobierno no paga el salario atrasado a más de tres mil médicos procederán a protestar en las calles.

En total se le adeuda tres meses de salarios a 3 mil 700 médicos, detalló.

Recordó que el CMH emitió un comunicado en el que llama a todos los galenos a estar alerta ante las nuevas instrucciones.

Inicialmente el lunes se podría amanecer en asambleas informativas y posteriormente continuarán las protestas en las calles. (RO)