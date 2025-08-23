Médico pide evitar la automedicación con síntomas de tosferina, enfermedad que se confunde con tos

Tegucigalpa – El doctor César Arita pidió a los hondureños no automedicarse si se presentan síntomas de tosferina, una enfermedad que se puede confundir con una tos común.

Si la tos persiste por más de cinco días ya no es una tos común, explicó.

Sin embargo, uno de los más graves errores que se comete es la automedicación, acentuó.

Muchas personas piensan que solo tienen una tos común y podrían estar padeciendo de tosferina, indicó.

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los principales síntomas de esta enfermedad son:

Moqueo

Congestión nasal

Ojos enrojecidos, llorosos

Fiebre

Tos

La medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común, enfatizó el galeno.

Subrayó que en primera instancia, las personas se deben vacunar contra esta enfermedad como medida preventiva para no padecerla.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

Inmediatamente se presente algún síntoma se debe acudir con un médico, zanjó Arita. (RO)