Medicina Forense realiza inhumación de 26 cuerpos en “Jardines de los Ángeles”

Tegucigalpa – Un total de 26 cuerpos que permanecían abandonados en la morgue del Ministerio Público de Honduras, fueron enterrados este sábado, informó el portavoz de Medicina Forense, Edgardo Cruz.

Comentó que muchos de estos cuerpos permanecen en calidad de desconocidos.

Lamentó que hay algunos cuerpos identificados, pero los familiares no se han hecho presente a las oficinas de Medicina Forense para reclamar los mismos.

Hay algunos cuerpos identificados como Cristian Adonis Martínez, David Fernando Muñoz, Roberto Orellana Aguilar, Mauricio Joel Fúnez, Ángel Ramón Barahona Bonilla y Jony Jony Medina Ariola, dijo.

Asimismo, dijo que entre los cuerpos inhumados hay fetos.

Esta es la tercera inhumación del año. IR