Medicina Forense ha realizado 60 exhumaciones de cadáveres en 2025

Tegucigalpa – Personal adscrito a la Sección de Identificación Humana de la Dirección de Medicina Forense (DMF) del Ministerio Público (MP) ha realizado desde enero y hasta la fecha 60 exhumaciones por solicitud de autoridades competentes.

Estos procedimientos se han llevado a cabo en diferentes localidades situadas en la zona Centro, Sur y Oriente del país, luego que no fue posible realizar las autopsias médico legales por diferentes circunstancias.

La exhumación es un procedimiento mediante el cual se desentierra un cadáver para responder, desde el punto de vista científico, a las exigencias de la justicia con miras a investigar las denuncias que de oficio o por iniciativa de las familias de las víctimas el Ministerio Público debe esclarecer para, en caso de ser necesario, impulsar la acción penal pública.

Los forenses de la Sección de Identificación Humana al llegar al lugar de las exhumaciones extraen todas las muestras necesarias para ser enviadas a los diferentes laboratorios tanto criminalísticos como de las ciencias forenses y de esta forma determinar causa y manera de muerte, todo lo encontrado es plasmado en un informe técnico científico que será trasladado a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV). (RO)