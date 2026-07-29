Medicina Forense confirma equipo especializado para autopsias de seis víctimas de incendio en bordos de Esquipulas

Tegucigalpa – El vocero del Ministerio Público en la zona norte, Elvin Guzmán, informó que Medicina Forense conformó un equipo médico especializado para realizar las autopsias de las seis personas que fallecieron calcinadas durante un incendio registrado en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula.

Guzmán explicó que, debido al estado en que ingresaron los cuerpos, el proceso de identificación será complejo y podría requerir pruebas de ADN, especialmente porque algunas de las víctimas menores de edad, no estaban inscritas en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Asimismo, indicó que se incorporó personal de odontología forense para apoyar la identificación mediante registros odontológicos. En los casos en que sea necesario, se solicitarán muestras de ADN al familiar más cercano, generalmente la madre u otro pariente directo, con el fin de confirmar plenamente la identidad de las víctimas.

«Entendemos el dolor de las familias, pero es indispensable agotar todos los procedimientos técnico-científicos para garantizar una identificación correcta», señaló el portavoz.

Las autoridades indicaron que será necesario esperar los resultados de las autopsias para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias que provocaron la tragedia. También aseguraron que el personal médico trabaja para agilizar el proceso y entregar los cuerpos a sus familiares lo antes posible.

Las víctimas son una joven madre de 19 años su bebé de siete meses y sus cuatro hermanos menores de edad, quienes quedaron atrapados en el incendio y no lograron salir de la vivienda. LB