Mediante la inteligencia artificial se hará proceso de compras del Estado, promete Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La precandidata presidencial a lo interno del Partido Liberal, Maribel Espinoza, expuso a través de Proceso Digital que mediante inteligencia artificial se tendrá un sistema de compras del Estado, eliminando la intervención humana y reduciendo la corrupción en los procesos.

Señaló que los desafíos son grandes en Honduras, pero se tienen que priorizar.

Agregó que hay problemas serios en educación, en la generación de fuentes de empleo, en salud y seguridad, por lo que hay una multicrisis.

“Si no tenemos una administración pública eficiente no vamos a poder atender todos estos problemas, por eso estamos anunciando una política anticorrupción sistematizando y automatizando la administración pública especialmente el sistema de compras utilizando la inteligencia artificial”, detalló.

Explicó que con esta implementación se impedirán los actos de corrupción en el proceso de compras que le ha hecho tanto daño al país, ese proceso de compra involucra al sector salud, educación, seguridad, pero lo importante es que a la par tiene otra proyección y es el hecho de que “nosotros le vamos a devolver al país la confianza de los inversionistas, porque no va a venir nadie a apostar dinero a este país, si no hay seguridad jurídica”.

Afirmó que no se puede obstaculizar los trámites a las empresas que tienen que realizar frente al gobierno, además a la par una política pública de lucha contra la corrupción.

Sostuvo que su prioridad está en el sector salud, donde el expediente clínico universal de manera digital asociado al Documento Nacional de Identificación (DNI), para que todos esos expedientes estén en línea en todos los hospitales del país para que el médico pueda ver el expediente y que el paciente pueda acceder a su medicamento colocando su huella.

“De esta manera se lucha contra deficiencia en el sistema sanitario en torno al abastecimiento de medicamentos, es por eso que muchos rechazan la sistematización porque evita la corrupción”, señaló.

Espinoza es la única mujer que aspira a lo interno del liberalismo por la candidatura presidencial.

Otro de los temas, es la generación de empleo, por lo que se establecerá un programa para incentivar la inversión nacional y extranjera.

“Asimismo, daremos incentivos a las empresas que incrementen su número de trabajadores para apoyar con la economía del país”, indicó.

Dijo que no se puede seguir ahuyentando la inversión extranjera, “necesitamos ampliar los horizontes porque los jóvenes se están yendo porque no hay oportunidades de empleo, porque no hay apoyo”.

Sostuvo que todo lo que ha planteado en su plan de gobierno se puede realizar y no quedaría en promesas.

Afirmó que el Partido Liberal es la única opción que tiene la ciudadanía para sacar adelante el país.

