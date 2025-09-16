“Me siento orgullosa de ser hondureña, y ver a cada joven el presente de Honduras”: Sua Martínez

Tegucigalpa-En un marco de fervor cívico y orgullo nacional, Honduras conmemoró este 15 de septiembre sus 204 años de independencia patria con los tradicionales desfiles en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, encabezados por la Presidenta Xiomara Castro y su gabinete de gobierno.

Entre las personalidades destacadas que se hicieron presentes, sobresalió la participación de Sua Martínez Ibarra, titular de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), reconocida a nivel nacional e internacional por la defensa los Derechos Humanos, educación para la Paz, la protección de niños, niñas y su incansable lucha contra la trata de personas y por su firme defensa de los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud hondureña.

La presencia de Martínez no pasó desapercibida, pues además de su trayectoria en la construcción de un país libre de la Trata de Personas, denominada como esclavitud moderna, su presencia cautivó a los asistentes con un porte elegante y un profundo fervor patrióticos en el respeto por la conmemoración de 204 años de independencia patria, reflejando con su participación el compromiso con los valores cívicos y patrióticos.

Representando a la CICESCT en la promoción de una Honduras más justa, segura y digna para todos.

“Me siento orgullosa de ser hondureña, y ver a cada joven el presente de Honduras, conmemorar 204 años de independencia patria, estamos haciendo historia junto a la Presidenta Xiomara Castro y su gabinete este día es un recordatorio del compromiso de este gobierno con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Desde mi fe es en la Iglesia donde he aprendido a denfender los Derechos Humanos, desde mi fe, es en la iglesia donde crecí, me enseñaron a respetar los símbolos patrios a trabajar con honestidad y transparencia por mi país. Hoy renovamos todos los hondureños nuestra promesa de seguir trabajando por una Honduras libre soberana e independiente, donde cada persona viva libre de violencia, explotación y desigualdad. Esa es la verdadera libertad que merece nuestro pueblo”, destacó la titular de la CICESCT.

La conmemoración de la independencia, más allá del símbolo histórico, representa también un llamado a la unidad y a la construcción de un futuro donde se respeten los derechos fundamentales de cada hondureño y hondureña. En este sentido, la participación de líderes como Sua Martínez reafirma el rol de las instituciones en la protección y el fortalecimiento de la democracia y la libertad nacional.