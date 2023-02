“Me personaré al MP para aclarar la situación”, dice excomisionado Héctor Iván Mejía

Tegucigalpa- “Me voy a personar ante el órgano jurisdiccional correspondiente” 12 millones es incongruencia reaccionó el excomisionado de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía, tras las últimas acciones del Ministerio Público, que procedió este martes a la incautación de sus bienes.

En el marco de la Operación Poseidón, el Ministerio Público ejecuta aseguramientos e incautaciones sobre 13 bienes inmuebles, muebles y productos financieros del excomisionado .

LEER: MP asegura bienes a excomisionado general de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía

En un hilo de mensajes publicado en su cuenta de Twitter, el excomisionado de la Policía Nacional, anotó que “he hecho las cosas de manera correcta, en su momento me personé al MP para aclarar la situación y se me dio un cierre administrativo. No quiero creer que soy víctima de una persecución”.

Bien sabe el fiscal que solo para mi retiro de la Policía Nacional recibí cerca de cuatro millones del IPM, y la Secretaría de Seguridad como prestaciones, justificó.

Seguidamente, refiere que “La casa de la Granja obtenida desde 2008 después de vender un terreno en Villas Mackay en San Pedro Sula”.

En cuanto a los vehículos expuso que son de segunda (usados), obtenidos en varios años y el más reciente un 2019, financiado.

De igual forma, se refirió a un terreno en el Hatillo, del cual indicó que fue comprado por una hermana suya en 1991 al ingeniero Luis Lazarus QDDG, “fraccionó dicho terreno en tres lotes y me regaló uno de ellos”.

Según el MP el excomisionado mostró un incremento patrimonial injustificado por un monto superior a los 12 millones de lempiras. LB