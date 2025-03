Me persiguen, mientras protegen a los del narcovideo y los saqueadores en carretillas: Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, reaccionó desde el anonimato luego de ser incluido en la lista de los 10 más buscados por la Policía Nacional. Denunció que su vida corre peligro, que lo persiguen por cumplir con la ley durante los hechos del 2009 que culminó con el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya.

– Romeo Vásquez y dos generales de las FFAA son acusados en la muerte del joven Isis Obed Murillo en julio de 2009.

A través de una nota divulgada en sus redes sociales, el general en condición de retiro expresó que “hoy aparezco en una lista de los 10 más buscados y ofrecen recompensa por mi paradero como si decir la verdad fuera un delito. No me escondo, no tengo miedo porque defender a la patria nunca ha sido un crimen”.

Reiteró que en junio de 2009 únicamente cumplió con su deber de soldado a un intento ilegal de imponer una Asamblea Nacional Constituyente al estilo de Cuba y Venezuela. “Lo hice por Honduras, por respeto a la ley y amor a mi país”, reafirmó.

“Me persiguen, no por robar ni por matar, me persiguen por cumplir la ley y alzar la voz contra la mentira, mientras tanto a los que han sido señalados por negociar con el narcotráfico, aparecer en narcovideos y saquear al país en carretillas, son protegidos, premiados y blindados por una amnistía política que libera a corruptos y traidores”, señaló en la parte toral de su comunicado.

Aseveró que no existe justicia y que es víctima de persecución política y venganza de los que hoy dirigen los destinos de Honduras.

Hizo un llamado a la OEA, CIDH y la ONU, defensores humanos y las democracias del mundo para denunciar la persecución política que es víctima, además de mantenerse atentos a cualquier atentado contra su vida.

A continuación el comunicado emitido por el general Vásquez: