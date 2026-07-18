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«Me pareció que no modificaron los resultados, ya llegaremos a conclusiones cuando termine el torneo y lo analicemos»

USA 2026 - Frase del día

Por:

EFE
EFE

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Arsène Wenger, jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA

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