Frase del día"Me parece que es un mal manejo de la problemática. Las enfermeras auxiliares son, sin lugar a duda, la piedra angular del sistema de salud nacional, están hasta el último rincón del país y merecen respeto".Por: Proceso Digital4 de septiembre de 2025José Manuel Matheu | Exministro de Salud