Frase del día

“Me parece que es un mal manejo de la problemática. Las enfermeras auxiliares son, sin lugar a duda, la piedra angular del sistema de salud nacional, están hasta el último rincón del país y merecen respeto”.

José Manuel Matheu | Exministro de Salud

