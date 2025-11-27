“Me llaman comunista para esconder la verdad”, dice Rixi que insiste “el TREP es una trampa”

Tegucigalpa – La presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada dijo este miércoles que la llaman comunista para esconder la verdad, al tiempo que insistió que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), es una trampa.

A través de su red social X, la candidata oficialista reaccionó a los planteamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a los hondureños votar por el nacionalista Nasry Asfura.

En su enunciado, Trump citó que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es «cercana al comunismo».

Rixi respondió: “Me llaman comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias y no un derecho a favor del Pueblo”.

[LEER] Trump pide a hondureños votar por el conservador Asfura para detener «avance comunista»

Asimismo, la presidenciable Moncada reafirmó: “Vamos a elecciones el 30 de noviembre y ratifico mi denuncia que la transmisión de resultados preliminares (TREP) del CNE el domingo a las 9:00 pm, es una trampa. Invito al Pueblo a proteger las actas de cada JRV. El bipartidismo está derrotado”. JS