“Me hubiese gustado ver renunciar al vicecanciller García con el caso de Taiwán”: Olban Valladares

Tegucigalpa – A criterio del analista político Olban Valladares, en el campo de las relaciones diplomáticas Honduras ha tenido mayores impactos que el apoyo mostrado a Venezuela.

En ese sentido, razonó que el apoyo a Venezuela no es una excusa para que el vicecanciller Antonio García presente su renuncia.

Al respecto, expresó “me hubiese gustado ver renunciar al vicecanciller García con el caso de Taiwán”

Consideró que ese episodio tuvo mayor impacto que el actual apoyo de Honduras a Venezuela.

En ese contexto, consideró que la renuncia es extemporánea y que hubiese renunciado cuando se retiró el apoyo a Taiwán por sostener relaciones diplomáticas con China Continental.

En ese episodio de la vida diplomática de Honduras al menos seis mil familias quedaron sin empleo, recordó.

Sin embargo, expresó que nunca es tarde para reflexionar, por lo que aplaudió la acción de presentar su renuncia por parte del vicecanciller García.

Vaticinó que se vienen más acciones similares ya que muchos actuales funcionarios no se van a arriesgar a perder la visa norteamericana. (RO)