“Me fui por la inseguridad y hoy regreso a la misma realidad”: relato de un hondureño deportado

Tegucigalpa – “Me fui por la inseguridad y hoy regreso a la misma realidad”, es el relato de Juan Lara, un hondureño deportado quien hace 15 años emprendió la ruta migratoria luego de sufrir extorsión y que las maras y pandillas asesinaran a varios familiares.

-“Vuelvo a esta triste realidad”, dijo entre lágrimas el hondureño deportado.

Aquel terror que vivió hace 15 años es el mismo al que regresó hoy, según el hondureño recientemente deportado desde Estados Unidos.

“Me fui porque asesinaron a varios familiares míos en el país”, relató.

Acotó que decidió emigrar por la inseguridad, pero hoy lamenta que es la misma realidad de aquel entonces.

Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como feminicidios o masacres.

Los homicidios múltiples suman siete solo en el presente mes con 43 personas asesinadas de forma violenta.

Entre tanto los feminicidios ya superan el umbral de los 108 hasta la fecha.

Esta realidad obliga a Lara a pensar emprender nuevamente la ruta migratoria, pese a los peligros de la travesía tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

“Hoy regreso a lo mismo, no hay oportunidad de empleo, hay inseguridad y la salud está por los suelos, es algo terrible”, sollozó el hondureño deportado.

“Vuelvo a esta triste realidad”, dijo entre lágrimas el hondureño deportado.

De acuerdo a datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) solo en los primeros 120 días del año fueron deportados a Honduras 15 mil 400 connacionales, más del 90 % desde Estados Unidos.

Lo anterior representa el retorno de 129 diarios o una persona cada 11 minutos.

En total 14 mil 17 personas, de este país centroamericano, fueron deportadas de los Estados Unidos, lo que representa el 91 % de los casos, seguido por 1 mil 356 de México y 76 de Guatemala.

Durante estos 120 días fueron retornados a Honduras, un mil 265 niños, 251 niñas, un mil 432 mujeres y 12 mil 481 hombres.

De acuerdo a la edad de las personas retornadas, unas 5 mil 797 personas están en el rango de los 21 y 30 años, 4 mil 806 entre 31 y 40 años, 2 mil 518 de 41 a 50, entre los 11 y los 20 años fueron retornados 1 mil 380, también se suman unos 135 mayores de 60 años. (RO)