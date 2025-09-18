“Me detienen por no decir para donde voy y de dónde vengo”, dice periodista detenido por la Policía en Tocoa

Tegucigalpa- El periodista Wenceslao Canales fue detenido este jueves por agentes policiales en Tocoa, Colón, Caribe de Honduras.

El comunicador social fue traslado a la posta policial enchachado de sus manos.

«Fui detenido por no decir de dónde vengo y para dónde voy, me tratan como delincuente», dijo el periodista a la prensa que cubría el hecho.

Asimismo, dijo que le han violentado sus derechos, “ninguna falta he cometido, al caballero (agente policial) no le gusto que yo no le contestara que no le iba a decir de dónde vengo”.

Afirmó que había solicitado una entrevista con el obispo de Trujillo y de ahí venía al momento del retén policial.

Se les consultó a agentes policiales las razones por las que se detuvo a Canales, pero ninguno quiso dar declaraciones. IR