McBride (Caribbean) Limited entrega donativo a Casa Hogar BENCALETH en Honduras

Honduras– Comprometidos con el bienestar de la niñez y la valiosa labor que realiza Casa Hogar BENCALETH, la empresa barbadense McBride (Caribbean) Limited y su distribuidor autorizado en Honduras, Dromeinter, realizaron la entrega de una donación de productos y electrodomésticos que busca contribuir con las labores de atención que brinda la institución.

Desde 1990, Casa Hogar BENCALETH ha sido un lugar de cuidado y protección para niños y niñas en situación de orfandad con discapacidades múltiples. Actualmente, cuenta con 39 beneficiarios que reciben atención especializada y oportunidades de desarrollo que les permiten mejorar su calidad de vida.

Felipe Vélez, Gerente Regional de Ventas y Mercadeo para Latinoamérica de McBride (Caribbean) Limited, comentó “Nos entusiasma sumarnos a la misión de Casa Hogar BENGALETH que, a través del amor, la inclusión, educación y cuidados médicos, continúa transformando la vida de niños en Honduras. Sabemos que su trabajo hace una gran diferencia, brindando bienestar y cuidado a quienes más lo necesitan”.

El donativo se realizó como parte de las actividades de responsabilidad social de McBride (Caribbean) Limited y las tres marcas de productos domésticos que distribuyen en Honduras: Beep, BOP y GO!Entre los artículos entregados se incluyeron 10 electrodomésticos, pañales, toallas húmedas, cremas, ambientadores, insecticidas y repelentes.

“La dedicación y esfuerzos que realiza Casa Hogar BENCALETH es inspiradora. Para nosotros es muy significativo poder aportar nuestro granito de arena, esperamos que esta donación sea de apoyo en sus actividades diarias”, expresó Bessy Sierra, Gerente de Marca de Dromeinter,

La entrega del donativo culminó con una celebración y cálida convivencia con los niños y personal de la institución. Con acciones como esta, McBride (Caribbean) Limited reafirma su compromiso de respaldar iniciativas que promueven la salud y una mejor calidad de vida para todos.