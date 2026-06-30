Mbappé ya es el máximo goleador en juegos de eliminación en los Mundiales

East Rutherford – Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário de Lima.

Tras 1-0 ante Suecia, Mbappé se coloca líder en solitario de goleadores en eliminatorias durante los mundiales con nueve anotaciones en nueve partidos, promediando un gol por juego.

Después de Leónidas y Ronaldo quedan en esta clasificación Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý (7); Eusébio, György Sárosi, Gary Lineker y Roberto Baggio (6); Silvio Piola, Gyula Zsengellér, Helmut Rahn, Thomas Müller, Zinedine Zidane, Wesley Sneijder, Miroslav Klose y Leo Messi (5), este último todavía en activo.

Mbappé había marcado ocho goles en las rondas eliminatorias de sus otras dos participaciones en Copa del Mundo: tres en Rusia 2018 y cinco en Catar 2022.

En Rusia, donde se proclamó campeón, firmó dos goles contra Argentina en octavos y otro más en la final ante Croacia.

En Catar, ya como líder absoluto de ‘Les Bleus’, anotó dos goles ante Polonia en octavos y un hat-trick a Argentina en la final que finalmente se llevó la albiceleste en penaltis.

Mbappé abrió la lata del Francia-Suecia de dieciseisavos con una jugada individual dentro del área donde, escorado desde un costado, recortó varias veces hasta hacerse hueco para el tiro y superar al portero sueco.

Después de marcar el gol, Mbappé se fue directamente a celebrar el gol con su entrenador, Didier Deschamps, que perdió a su madre hace una semana y tuvo que abandonar la concentración de Francia para acudir al funeral.

Tanto Mbappé como el resto de futbolistas del equipo se juntaron en el abrazo colectivo con Deschamps. JS