Mbappé y la sombra de Messi

Madrid– Kylian Mbappé descubrió en una sola tarde una de las leyes más antiguas del fútbol. No basta con jugar bien, ni siquiera con hacer historia. A veces también hay que elegir el día. El francés firmó ante Senegal una actuación para ocupar todas las portadas, pero cometió la mala fortuna de hacerlo unas horas antes de que Lionel Messi decidiera recordar al mundo quién sigue siendo el dueño de los focos.

Últimamente, cuando sonríe Mbappé, algo sucede. Vive una paradoja extraña: dos temporadas rebosantes de goles y, sin embargo, una vitrina vacía. Desde que aterrizó en el Real Madrid ha disputado seis títulos y no ha levantado ninguno. Sus 86 aciertos en el conjunto blanco han impresionado a muchos, pero el fútbol tiene una vieja costumbre: los números deslumbran, los trofeos consagran. Y a Mbappé le faltaba eso.

Por eso su estreno en el Mundial tenía algo de examen. Necesitaba una de esas tardes que sirven para silenciar a los críticos y abrir caminos. El torneo que conquistó en Rusia 2018 y que Messi le arrebató en la inolvidable final de Catar 2022 volvía a presentarse ante él como una oportunidad de reafirmación.

Pero el arranque ante Senegal no invitaba precisamente al optimismo. Francia jugó un duelo cansino y Mbappé se dejó arrastrar por la corriente. Apenas apareció en los primeros 45 minutos. Incluso desperdició una ocasión clarísima tras un magnífico pase de Olisé.

Fue entonces cuando asomaron sus detractores. Entre ellos, el exjugador Claude Makélélé, que durante la retransmisión de DAZN descargó varios reproches sobre el capitán francés: «Madre mía, ¿qué quieres? ¿que el balón te lleve dentro? ¿qué quieres?». Y no aflojó tras el descanso: «Su problema es que quiere todos, todos los balones para él. Debe jugar con los compañeros, no juega en el equipo».

Mbappé deja atrás a Giroud y Fontaine

Pero Mbappé tiene algo de los grandes delanteros de siempre: puede desaparecer durante una hora y decidir un partido en minutos. Ignoró el ruido, despertó a tiempo y firmó un doblete que rompió el encuentro. El segundo gol, un cañonazo desde muy lejos ya en el tiempo añadido, encendió el estadio y derribó varios registros históricos.

Con esos dos tantos alcanzó los 58 goles con Francia en 99 partidos y dejó atrás a Olivier Giroud, autor de 57 en 137 encuentros, para convertirse en el máximo goleador de la historia de la selección francesa. Además, llegó a los 14 goles mundialistas y superó la legendaria marca de Just Fontaine, que había firmado 13 en Suecia 1958.

Y confirmó que es un goleador extraordinario. Sus dos tantos frente a Senegal le permitieron alcanzar los 50 goles esta temporada entre club y selección. Ya aparecía en el horizonte el récord de Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos. También había dejado atrás a Messi, que hasta entonces acumulaba 13.

Todo eran sonrisas para Mbappé. Radiante ante los medios, respondió con serenidad a quienes le cuestionan: «¿Las críticas? No tiene sentido buscar venganza. Si empezara a jugar para callar a todos los que me critican, tendría que jugar hasta los 80 años».

El día que duró seis horas

Y entonces apareció Messi. Sólo él podía desplazar el foco cuando parecía definitivamente fijado sobre Mbappé. Como en Catar 2022, aunque esta vez sin enfrentamiento directo, el argentino volvió a cruzarse en su camino. Aquel día Mbappé marcó tres goles y perdió una final. Esta vez celebró un doblete y fue el gran protagonista durante apenas seis horas, las que tardó Messi en debutar ante Argelia.

Nada más saltar al césped escribió una línea más en la historia: se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales. Después abrió el cofre de sus mejores esencias. Con casi 39 años -que cumplirá el 24 de junio- firmó una de esas actuaciones que alimentan la leyenda. Gol tras gol, fue ocupando el escenario hasta dejar a Mbappé en segundo plano.

El primero llegó en el minuto 17, con un disparo desde 21 metros que alcanzó los 109,4 kilómetros por hora. El segundo, a placer, aprovechando un rechace de Luca Zidane. Y el tercero, con un remate desde fuera del área ajustado al palo. Los focos cambiaron de dueño.

En apenas 90 minutos volvió a superar a Mbappé en la clasificación histórica de goleadores mundialistas. También alcanzó a Miroslav Klose, que hasta este miércoles encabezaba la lista con 16 tantos. Y, de paso, renovó la ilusión de toda Argentina, que ya sueña con una segunda estrella consecutiva.

Messi llegó incluso a emocionarse tras su primera diana. Luego explicó el motivo: «Fue una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días complicados. Esto es para disfrutar con mi familia y para la gente. Estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario».

La exhibición de Mbappé quedaba ya en el retrovisor. Si alguien podía eclipsar al francés, era Messi. En 2022 le arrebató un Mundial. En 2026 le robó el protagonismo del primer día. Hay algo casi literario en esa relación: mientras Mbappé persigue el trono, Messi sigue apareciendo en el horizonte. Como una sombra alargada que se niega a desaparecer. EFE (AD)