Mbappé y Bellingham deciden el clásico, la primera gran victoria de Xabi

Madrid.– El Real Madrid se llevó un clásico de alto voltaje. Que acabó de incendiar Vinícius Junior. Primero, por mostrar su descontento al ser sustituido, con gestos y palabras hacia Xabi Alonso para dejarlo patente, y en los minutos finales por estar involucrado en dos tanganas y teniendo que ser sujetado.

En el foco Vinícius y un Xabi Alonso que ganó su primer partido grande como entrenador del Real Madrid, el día que apostó por Camavinga como alternativa en el once titular.

Courtois (7): Encajó un gol de Fermín ante el que nada pudo hacer, pero dejó dos paradas de mérito a un FC Barcelona que, al contrario que la pasada temporada, no le dio tanto trabajo con llegadas claras. En el minuto 34 tapó un disparo de Ferran abajo y su mejor momento llegó en una estirada abajo a un remate de cabeza de Fermín a la salida de un córner con 1-1 en el marcador.

Valverde (5): Entró falto de intensidad en los duelos, un saque de banda indeciso… Recibió tarjeta amarilla en el minuto 23 tras una pérdida alta de Camavinga. Según pasaron los minutos, el uruguayo entró en ritmo y pudo tapar a un Rashford al que no le dio opción de sacar su buen golpeo con la pierna derecha. Hasta que el físico le dijo basta. Ya al descanso se quejó de dolor en el costado izquierdo y en el minuto 73 abandonó el terreno de jeugo.

Militao (7): El central más en forma del Real Madrid. Imperial. Contundente en el juego aéreo y en el corte, imponiendo su físico y confirmando, en un gran escenario, que las dos lesiones graves de rodilla están olvidadas. Además, en el minuto 43, firmó la asistencia del gol de la victoria, al imponerse en el salto a Balde y servirle el balón en bandeja al área pequeña a Bellingham para el 2-1.

Huijsen (6): Primer partido tras la lesión en el sóleo que sufrió durante el parón. Capital para Xabi Alonso y le dio la titularidad. Entró frío al partido. Error al salir a encimar a Fermín y en la siguiente acción un fallo en la salida de balón que propició un tiro peligroso de Rashford. Tuvo el gol en sus botas en un centro de Tchouaméni, pero remató forzado y Szczesny pudo despejar a córner.

Carreras (8): El ‘anti-Lamine’ volvió a hacer efecto. Tras su exhibición ante Lamine la pasada temporada con el Benfica, le llegaba el turno en el clásico. Y cumplió. Fue la sombra del ‘10’ del Barça; con un marcaje al hombre, persiguiéndole, orquestado por Xabi Alonso y su cuerpo técnico que dejó a Lamine sin protagonistas en el clásico. Expeditivo en el corte y contundente en los duelos.

Tchouaméni (6): Acertado en la destrucción de juego aunque algo errático con el balón, a excepción de un buen centro en la primera mitad. Sufrió para tapar el hueco delante de los centrales, jugando con Camavinga, Arda Güler y Bellingham en el centro, él era el encargado de reforzar esa zona en la que Fermín se impuso.

Camavinga (7): Xabi Alonso acostumbra a dar una vuelta de tuerca en sus alineaciones titulares. También en los partidos grandes. Y, en esta ocasión, con Camavinga, le salió bien. Titularidad para el francés y dejó el campo pidiendo sitio en un once con alta competencia. Acertado en los cortes de balón y ayudando en la faceta defensiva ejerciendo de inicio como falso extremo izquierdo. Le faltó clarividencia en la segunda mitad con balón para generar ventajas al espacio.

Bellingham (9): El momento de Bellingham era este domingo. Y respondió. Tras una titularidad controvertida y fallida en el derbi, el clásico le sirvió para reivindicarse. Asistencia medida, con un pase filtrado tras giro, a Mbappé para el 1-0 y autor del 2-1 definitivo. Además, el inglés puso la intensidad. En la defensa, la presión y en las protestas.

Arda Güler (6): Primer cambio de Xabi Alonso. Desfondado tras cumplir con el cometido de su entrenador: presionar y encimar al rival, sobre todo a un Fermín al que tuvo como rival asignado. En una presión a Fermín pudo llegar el primer gol del Real Madrid, pero Mbappé partió en fuera de juego. Su error en el gol de Fermín pudo marcar su partido. El turco se confió de espaldas a portería en la frontal y perdió un balón que no puede permitirse un mediocentro.

Mbappé (7): Suyo fue el primer gol del partido. Pero volvió a sufrir la defensa adelantada del Barça, con dos goles anulados por fuera de juego. No redondeó su partido, tirando constantemente desmarques a la espalda de Eric García y Cubarsí, porque falló su primer penalti en la temporada, que hubiese supuesto el 3-1 y una tranquilidad para el Real Madrid que no llegó.

Vinícius (4): Fue protagonista cuando dejó el terreno de juego. Quiso dejar claro su malestar con el cambio en el minuto 73. Aspavientos y palabras de desaprobación dirigidas a su entrenador al ser sustituido con 2-1 en el marcador. Se fue directamente al vestuario y solo volvió al banquillo para terminar de ver un partido en el que volvió a ser protagonista, en una tangana en los minutos finales en la zona técnica y tras acabar el partido.

Antes, en juego, ‘Vini’ pudo forzar un penalti en el minuto 3, pero el colegiado César Soto Grande cambió su decisión tras revisar la entrada de Lamine Yamal en la pantalla del VAR. Y el inicio de la jugada del gol de Bellingham lleva el nombre de un Vinícius que creó la ventaja superando en el uno contra uno a Koundé. Sin embargo, dejó la imagen del clásico y la polémica sobre la mesa.

Brahim Díaz (5): Trabajo defensivo desde el banquillo. Pudo dar una asistencia de gol, pero partió de fuera de juego en el tanto de Bellingham en el minuto 68.

Carvajal (6): Volvía de lesión muscular y no estaba al 100% para ser titular. Entró cuando Valverde no podía más y no sufrió ante Rashford en los últimos empujes del Barcelona. Protagonista en la tangana final al hacerle a Lamine un gesto de “hablas mucho”.

Rodrygo (6): Marcado por entrar al campo en el enfado de Vinícius Junior, Rodrygo cumplió con el mensaje de Xabi: Trabajar en defensa para cerrar la victoria. Tuvo el gol en una buena jugada individual pero banda izquierda, pero remató centrado a la portería de Szczesny.

Gonzalo García (Sin puntuar): Saltó al terreno de juego en el minuto 91.

Ceballos (Sin puntuar): Saltó al terreno de juego en el minuto 91. EFE/ir