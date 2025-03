Mbappé: «Voy a preguntar a Luka Modric cómo ganar el Balón de Oro y me lo dirá»

París – El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, quien regresa a la selección de Francia tras seis meses de ausencia, dijo este miércoles que preguntará al croata Luka Modric, compañero en el conjunto blanco y rival mañana en la Liga de Naciones, «cómo se gana un Balón de Oro».

«Es un privilegio codearme con él, con la clase que tiene y a su edad (39 años), que tenga la misma motivación de jugar y hacerlo bien (…) Nos hemos gastado bromas durante la semana. Pero lo que voy a hacer es preguntarle cómo se gana un Balón de Oro y me lo dirá», manifestó entre risas Mbappé, cuando un periodista croata le preguntó sobre sus probabilidades de lograr ese galardón.

El delantero del Real Madrid liderará mañana a Francia, que se mide a Croacia en Split en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Mbappé se ha reencontrado en la selección con su antiguo colega en el PSG Ousmane Dembélé, el atacante más en forma de Europa, con 22 goles en 17 encuentros en lo que va de 2025.

«Siempre me ha encantado jugar con él. Cuando ves la forma en la que está, es algo muy importante para nosotros. Vamos a intentar ponerlo en las mejores condiciones, como en su club, porque si tiene el nivel del PSG con la selección vamos a ganar (bastantes) partidos», indicó.

El delantero reconoció que cometió errores en la concentración de septiembre de 2024, al decir que le daba igual cómo el público de su antiguo estadio, el Parque de los Príncipes del PSG, iba a recibirle.

«No uní como debería haberlo hecho un capitán y lo acepto. Ahora hay que avanzar y no cometer los mismos errores», asumió.

Mbappé también respaldó a dos colegas de selección, el medio del Marsella Adrien Rabiot, quien recibió duros ataques por parte de ultras del PSG el pasado domingo, y el central del Chelsea Wesley Fofana, objeto de gritos racistas tras un partido de la Liga inglesa ante el Arsenal.

«He hablado con él (Rabiot) y está tocado, no es algo fácil. Pocos saben lo que duele. No lo entiendo, porque esto va más allá de este episodio (del domingo), por qué meterse con las familias, hablar de la madre de alguien, del padre. Si tú escribes un mal artículo, no voy a hablar mal de tu hija. Es algo ridículo», denunció.

Sobre lo que vivió Fofana, lamentó que «en pleno 2025 nada se haya avanzado» en el combate al racismo y consideró ese tipo de episodios como algo «patético». «Todos los que estamos aquí le apoyamos, lo digo de corazón, para cualquier cosa que necesite», ahondó. EFE