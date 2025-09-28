Mbappé suma y sigue; Julián Álvarez, disparado

Madrid.– Kylian Mbappé mantiene el liderato en la tabla de goleadores de LaLiga tras el tanto que firmó ante al Atlético de Madrid, el octavo de la temporada, frente a los seis que ya suma el argentino Julián Álvarez, que con un doblete en el derbi se ha disparado hacia arriba para acechar al jugador francés.

Mbappé marcó un tanto en el Metropolitano que no sirvió a su equipo para nada. El Real Madrid fue goleado 5-2 y cayó de forma estrepitosa. Pero por lo menos mantiene el honor de liderar la tabla de máximos anotadores tras marcar de forma consecutiva en las últimas cuatro jornadas. Con ocho tantos en siete partidos, promedia más de uno por encuentro.

Su principal rival por el trofeo ahora mismo es Julián Álvarez, que no sólo sumó un doblete esta jornada, sino que también firmó un triplete la pasada frente al Rayo Vallecano. Junto al tanto que le hizo al Espanyol en la primera jornada, acumula media docena, dos menos que Mbappé.

A los cuatro llegaron Robert Lewandowski (Barcelona), Borja Iglesias (Celta) e Iván Romero (Levante). El primero, dio la victoria a su equipo, que ganó 2-1 con un tanto del polaco; el segundo, marcó, como Mbappé, por cuarta jornada consecutiva, pero su equipo perdió 2-1 con el Elche; y el tercero firmó un buen gol en el Coliseum con el que empató su equipo (1-1).

Arda Güler también se apuntó un tanto en el derbi. Subió el 1-2 al marcador y alcanzó los tres tantos esta temporada, los mismos que André Silva, que llegó a esa cifra con el Elche después de marcar al Celta, y el ‘Cucho’ Hernández, que celebró uno frente a Osasuna.

Y Alexander Sorloth celebró su segundo tanto del curso con el Atlético de Madrid, mientras que en el capítulo de estrenos aparecieron Juan Iglesias (Getafe), Robin Le Normand y Antoine Griezmann (Atlético), Takuma Asano (Mallorca), Alberto Moleiro (Villarreal), Akor Adams (Sevilla), Jules Koundé (Barcelona), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Abde (Betis) y John Donald (Elche).

Clasificación 7ª jornada:

– Con 8 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid).

– Con 6 goles: Julián Álvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid).

– Con 4 goles: Ferran Torres y Robert Lewandowski (POL). (Barcelona); Borja Iglesias (1p) (Celta); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

– Con 3 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); ‘Cucho’ Hernández (COL) (Betis); Rafa Mir y André Silva (POR)(Elche); Pere Milla (Espanyol); Liso (Getafe); Vinicius (BRA) y Güler (TUR) (Real Madrid); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal)

– Con 2 goles: Carlos Vicente (2p) (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p) y Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Puado (1p), (Espanyol); Budimir (CRO) (1p) (Osasuna); De Frutos y Álvaro García (Rayo Vallecano); Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Danjuma (NED) (Valencia); Pepé (CIV) y Pape Gueye (SEN) (Villarreal). EFE/ir