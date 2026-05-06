Mbappé sigue inalcanzable al frente de la tabla de goleadores a falta de la final

Madrid.- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, sigue al frente de la tabla de anotadores de la actual edición de la Liga de Campeones, con 15 tantos, dos más que Harry Kane y cinco más que su perseguidor más cercano que disputará la final, Kvicha Kvaratskhelia, del París Saint Germain contra el Arsenal.

Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras las semifinales:

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 13 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray).

Con 6 goles: Gabriel Martinelli (BRA/Arsenal); Alexander Sorloh (Atlético de Madrid); Fermín López y Lamine Yamal (Barcelona); Jens Petter Hauge (NOR/Bodo Glimt); Harvey Barnes (ING/Newcastle) y Vitinha (1p) (POR/París Saint Germain). EFE/ir