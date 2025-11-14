Mbappé no jugará con Francia el domingo por los exámenes de su tobillo previstos en Madrid

París – La selección francesa ha renunciado a Kylian Mbappé para el partido del próximo domingo contra Azerbaiyán por los problemas que arrastra en el tobillo derecho por los que va a ser sometido este viernes a unos exámenes en Madrid.

El anuncio lo hizo hoy la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado publicado poco antes de que saliera desde París en dirección a Bakú el avión con el grueso del equipo que se enfrentará a Azerbaiyán en las eliminatorias para el Mundial.

En ese comunicado, la FFF señaló que su estrella «se sigue resintiendo de una inflamación del tobillo derecho que necesita exámenes» que se le van a practicar hoy mismo en Madrid.

Mbappé fue una vez más una pieza clave en la victoria de Francia frente a Ucrania el jueves en París (4-0), con dos goles.

La federación precisó que tampoco viajarán a Bakú Eduardo Camavinga y Manu Koné, y que ambos han quedado a disposición de sus clubes.

En el caso de Koné, recibió una tarjeta amarilla en el encuentro con Ucrania y, como ya tenía otra antes, está suspendido, mientras que Camavinga tiene molestias musculares.

En total, la selección se desplaza a Bakú únicamente con una plantilla de 22 jugadores. EFE