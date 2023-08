Mbappé no ha descartado una renovación con el PSG, según Le Parisien

París – Readmitido en la disciplina del PSG después de estar tres semanas apartado por no renovar su contrato que vence en 2024, Kylian Mbappé no ha descartado ampliar el compromiso, aunque no en el corto plazo, informó este viernes Le Parisien.

Este medio francés, conocido por sus buenas fuentes en el seno del club parisino, asegura que «la renovación es posible, aunque no de manera inmediata».

El rotativo sostiene que el jugador quiere evitar que su imagen pública se degrade, en caso de que irse gratis del PSG en junio, supuestamente al Real Madrid, y aclara que el delantero no tiene cerrado ningún acuerdo con los merengues, el argumento de los parisinos para apartarlo durante semanas.

Le Parisien informa además que Mbappé, a pesar de sus deterioradas relaciones con el presidente Nasser Al-Khelaifi, está a gusto en el actual PSG del entrenador español Luis Enrique y su plantilla.

El capitán de la selección gala es ahora compañero de club de Ousmane Dembélé, con el que tiene una estrecha relación fuera y dentro del campo, y dispone de otros jugadores que son de su gusto, como el delantero centro portugués Gonçalo Ramos (ex del Benfica).

Mbappé, convocado para el choque liguero de mañana ante el Toulouse, disputó su último encuentro oficial hace dos meses, cuando jugó con la selección gala contra el Gibraltar.

No se ha puesto la camiseta del PSG para un partido oficial desde la última jornada de la liga el 3 de junio frente al Clermont Ferrand. JS