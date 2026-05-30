Mbappé, máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos

Madrid – Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, completó la Liga de Campeones 2025-26 como el máximo goleador de la competición con 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich.

Su ventaja era considerable sobre cualquiera de los jugadores que disputaron la final del torneo este sábado con el París Saint-Germain y el Arsenal. El más cercano era Kvicha Kvaratskhelia, con diez.

– Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras las semifinales:

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 14 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembele (FRA/París Saint Germain).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray). JS