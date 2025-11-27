Mbappé marca un póker de goles por primera vez en la Liga de Campeones

Madrid – Kylian Mbappé marcó cuatro goles en un partido por segunda vez en su carrera en el fútbol profesional, la primera en la Liga de Campeones, convirtiéndose en el cuarto jugador que lo logra en la historia del Real Madrid tras Di Stéfano, Puskás y Cristiando Ronaldo.

En dos ocasiones lo lograron Alfredo di Stéfano y Ferenc Puskás, en una etapa gloriosa del Real Madrid en la Copa de Europa, y más reciente, en 2015, Cristiano Ronaldo. Mbappé se convirtió en el cuarto jugador madridista que lo logra, máximo artillero de la ‘Champions, con nueve tantos en apenas cinco jornadas.

«Los nombres a los que iguala hace que se te erice el bello. Son historia del club y me alegro mucho por Kylian», reconoció Xabi Alonso. «Valoro muchas cosas más allá de los goles, la influencia, el liderazgo, su personalidad al hablar con los compañeros antes del partido. Se lo merece».

Aún en plena fase de liga, Kylian ya supera sus mejores registros goleadores en la competición. Los ocho tantos que marcó con el PSG en la temporada 2020-21 y en la 2023-24 (PSG). Alcanza, junto a los 13 marcados en LaLiga esta campaña, 22 dianas en 18 partidos este curso con el Real Madrid.

En su carrera ya había marcado cuatro tantos en un partido oficial. Lo logró con el PSG el 7 de octubre de 2018, en una goleada, 5-0, ante el Olympique de Lyon. JS