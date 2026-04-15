Mbappé mantiene el liderato goleador, con tres goles de ventaja sobre Kane

Madrid – Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, mantiene la primera plaza de la tabla de goleadores a falta de las semifinales y final, en la que su equipo ya está eliminado, con tres goles de ventaja sobre Harry Kane, atacante del Bayern Múnich y que sigue adelante en la competición.

Mbappé, autor de uno de los tres goles de su equipo en Múnich este miércoles, suma 15 tantos por los 12 del futbolista inglés, que también marcó uno de los cuatro tantos del Bayern en su duelo de vuelta contra el conjunto blanco.

En la tercera posición figura Anthony Gordon, del Newcastle y ya eliminado, con 10 dianas, una más que el argentino Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid y que se medirá en las semifinales al Arsenal.

Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras los cuartos de final:

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 12 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).

Con 10 goles: Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle).

Con 9 goles: Julián Alvarez (2p) (ARG/Atlético de Madrid).

Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) y Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Con 7 goles: Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray) y

Con 6 goles: Gabriel Martinelli (BRA/Arsenal), Fermín López y Lamine Yamal (Barcelona), Luis Díaz (COL/Bayern Múnich), Jens Petter Hauge (NOR/Bodo Glimt), Harvey Barnes (ING/Newcastle) y Vitinha (1p) (POR/París Saint Germain). JS