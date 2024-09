Mbappé, «listo» para el estreno contra Austria

Dusseldorf (Alemania) – Kylian Mbappé, la estrella y el capitán de la selección francesa, estará «listo» para el debut de la Eurocopa 2024 contra Austria del próximo lunes en Dusseldorf, según aseguró este viernes Olivier Giroud, su compañero en el equipo nacional, antes del entrenamiento vespertino a puerta cerrada en Paderborn, en Alemania.

El nuevo atacante del Real Madrid no se entrenó con el grupo en la sesión del jueves, sólo lo hizo en el gimnasio, aunque después saltó al césped, compartió sonrisas y charlas con sus compañeros, tras sufrir un golpe en el encuentro amistoso frente a Luxemburgo, que provocó que apenas jugara cuarto de hora el pasado domingo frente a Canadá.

«No me preocupa en absoluto. Recibió un pequeño golpe en el primer partido. Por eso no fue titular en el segundo. Faltar a uno o dos entrenamientos no le hará perder su condición física. Tiene al determinación de hacer una gran Eurocopa. No te preocupes; estará listo para el primer partido», expresó Giroud sobre Mbappé, que después, por la tarde, en la sesión a puerta cerrada, se ejercitó con el grupo, según avanzó el diario ‘L’equipe’.

También Kingsley Coman podría estar recuperado de la faringitis para al menos ocupar un sitio en el banquillo del estreno de la selección francesa.

«Está mejor», confirmó el propio Giroud, mientras Didier Deschamps sigue pendiente de la evolución de Aurelien Tchouameni, por una lesión que ya lo impidió jugar la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y los dos últimos amistosos de Francia. Aún se entrena de forma específica. JS