Mbappé: «He puesto todos los ingredientes para hacer una gran temporada»

París.- Autor del mejor inicio de temporada de toda su carrera, tanto en el Real Madrid como en la selección francesa, el delantero Kylian Mbappé aseguró este jueves que responde a una buena preparación en la que ha puesto «todos los ingredientes» para completar un buen año.

«He podido descansar, he tenido vacaciones, he puesto todos los ingredientes para empezar bien. Pero estamos solo en el principio y la temporada va a ser muy larga», aseguró el jugador en la concentración de la selección francesa, que este viernes se mide a Azerbaiyán en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Autor de 16 goles en lo que va de campaña, nueve en la liga, cinco en la Liga de Campeones y dos con la selección, el delantero aseguró que con el Madrid el inicio de temporada es bueno porque los jugadores empiezan «a entender lo que quiere el entrenador».

«He marcado goles, algo que siempre he hecho, pero creo que me adapto mejor al juego, en mejores condiciones, aunque todavía puedo mejorar», afirmó.

«La carrera de un jugador está sujeta a circunstancias. Me he adaptado bien a Madrid, estoy más tranquilo allí. No es un ataque a Francia, pero es más tranquilo que París. He puesto la cabeza y los pies en su sitio. Pero solo estamos en octubre, todavía queda mucho que mostrar», comentó.

Mbappé, que llegó a la concentración con problemas físicos, aseguró que estará listo para el partido de este viernes contra Azerbaiyán, frente a quien no descartó marcar varios goles que le acerquen al récord de Olivier Giroud como máximo anotador de la historia de Francia.

«Puedo golear a cualquier rival. Pero atención, Azerbaiyán arrancó un empate a Ucrania y nosotros no nos paseamos contra Ucrania. Es un partido importante que nos puede acercar a la clasificación. No se trata de golear», dijo.

«Si puedo hacerlo, lo haré. Creo que algún día batiré el récord de Giroud, quién sabe si será mañana», agregó.

Mbappé descartó cualquier polémica entre el Madrid y la selección con respecto a sus problemas físicos, en contra de lo que sucede con el PSG: «Tuvimos una comunicación muy clara con el Madrid, no ha habido problemas con mi lesión, el club es comprensivo, quería venir y se lo dije a Xabi Alonso. No ha habido ningún problema».

El jugador también envió algún dardo a su anterior club, el PSG, que acudió a ver el pasado fin de semana contra el Lille, donde juega su hermano Ethan, cuyo gol celebró de forma muy visible, algo que dio la vuelta a las redes sociales.

«En un principio no quería ir, pero mi hermano me lo pidió. Era un gran partido contra el mejor equipo de Francia, incluso de Europa actualmente. No debía que ser muy expresivo contra el PSG, pero estaba muy contento por él», comentó. EFE