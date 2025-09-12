Mbappé: «Estamos con ganas de ayudar al equipo y de competir por todos los títulos»

Madrid – Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, aseguró este viernes que los jugadores del conjunto blanco están con ganas «de ayudar al equipo» y que todos van a «competir por todos los títulos».

Elegido ‘Jugador Cinco Estrellas’ del mes de agosto por Mahou, la estrella del Real Madrid declaró tener muchas ganas de sumar trofeos a las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu.

«Estamos con ganas de ayudar al equipo, de tener la oportunidad de competir por todos los títulos posibles con el Real Madrid. A seguir así, porque tenemos un mes de septiembre con muchos partidos y espero que sigamos igual con las victorias», dijo.

También habló sobre el duelo frente a la Real Sociedad que disputará el Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga: » “Es un partido difícil siempre. Sabemos que fuera de casa son siempre encuentros difíciles, pero estamos listos. Lo hemos preparado bien y hemos recuperado bien de los partidos con las selecciones. Estamos listos para competir otra vez e intentar ganar”, apuntó.

Por último, agradeció a los aficionados que le eligieron mejor jugador del mes de agosto y señaló que «está bien» empezar el año con tres victorias, con goles «y con la alegría de jugar cada día». EFE