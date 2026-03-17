Mbappé está de vuelta

Redacción deportes – El galo Kylian Mbappé volvió a tener minutos tras perderse los últimos cinco partidos. Un esguince en la rodilla izquierda que arrastraba desde inicios de diciembre, idas y venidas por el camino hasta pedir una segunda opinión en Francia. Paró por completo en busca de una recuperación plena y disputó los últimos 20 minutos en el Etihad Stadium.

El objetivo, ir cogiendo ritmo tras sumar tres entrenamientos al mismo nivel de intensidad que sus compañeros con la mente puesta en el derbi frente al Atlético de Madrid del domingo en el Santiago Bernabeú (21:00 horas CET, – 1 GMT).

Un tramo final en el Etihad Stadium, con la eliminatoria decidida a favor del Real Madrid, en la que Mbappé fue protagonista. Por su colmillo ofensivo a pesar de no estar aún al 100% de ritmo competitivo, en dos acciones de peligro.

Un remate nada más salir al terreno de juego, de primeras a la salida de un córner, que se fue desviado, y ya en el minuto 81 en una carrera al espacio que le ganó con facilidad al argentino Rayan Aït-Nouri, quien recurrió a un agarrón de camiseta, aunque evidente, no señalado por el colegiado principal ni señalado como punible desde la sala del VAR.

En el plano negativo, por cargarse con una cartulina amarilla innecesaria que podría pasar factura en el futuro.

Mbappé vio la segunda amarilla en Liga de Campeones al tirar un balón fuera, con rabia, a modo de protesta por una acción en la que reclamó un saque de esquina que el colegiado no señaló.

Dos amarillas que dejan al galo a una de tener que cumplir un partido de sanción, con una eliminatoria de cuartos de final en el horizonte, presumiblemente, ante un Bayern de Múnich que en la ida venció 1-6 a la Atalanta.

Condicionante de cara a un futuro en el que, salvo contratiempo, Mbappé llegará en mejor estado de forma tras un proceso de recuperación que pasó por Francia.

La recuperación de Mbappé

El esguince en la rodilla izquierda de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces hasta el parón de Kylian, el Real Madrid disputó 18 encuentros y el delantero francés participó en 12. Gestionando esfuerzos, pero pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.

Desde el parón, cinco partidos ausentes y un objetivo: tener minutos contra el Manchester City. Los tuvo, pero en la vuelta y de forma intrascendente para el resultado de la eliminatoria.

Un proceso en el que acudió a Francia para obtener una segunda opinión del diagnóstico inicial, donde permaneció una semana siguiendo un plan específico de puesta a punto junto a dos recuperadores del Real Madrid que le siguieron en el día a día, hasta que la vuelta a la Ciudad Deportiva del club completó la recuperación que se plasmó sobre el césped del Etihad con el derbi ante el Atlético de Madrid en el horizonte cercano. JS