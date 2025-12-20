Mbappé: «Es un honor igualar a mi ídolo»

Madrid.- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, mostró el orgullo de igualar un récord de su «ídolo» Cristiano Ronaldo, 59 goles en un año natural, en «un día especial» de su cumpleaños e imitando la celebración del astro portugués tras marcar en el triunfo ante el Sevilla.
«Es un día especial porque es mi cumple. Digo siempre que es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y es un sueño hacerlo en el Real Madrid. Era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer un primer año así, igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor», aseguró.
«Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid. Es para él, para mi ídolo de niño. Tengo una gran relación con él, es amigo mío ahora. EFE/ir