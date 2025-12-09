Mbappé, duda para el City por un golpe en la rodilla izquierda

Madrid.– Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, es duda para el encuentro ante el Manchester City de la Liga de Campeones, tras sufrir una doble dolencia el domingo en su último partido, ante el Celta, una rotura en el dedo anular de la mano izquierda y un fuerte golpe en la rodilla izquierda que le impidió entrenar en vísperas del duelo.

El motivo de la ausencia en el grupo de Mbappé en el entrenamiento del martes en la Ciudad Real Madrid, el único en el que Xabi Alonso juntó a todos sus jugadores disponibles para preparar el enfrentamiento ante el Manchester City, no fue el problema en el dedo anular izquierdo. Según informaron a EFE fuentes del club, Kylian arrastra dolor en la rodilla izquierda por un fuerte golpe del domingo.

El delantero francés lleva dos días de reposo deportivo y con tratamiento fisioterapéutico desde que en la noche del domingo acabó dolorido el encuentro de LaLiga ante el Celta. Se fracturó un dedo de la mano y sufrió un fuerte golpe en la rodilla que le hace ser duda hasta última hora para el duelo europeo ante el City de Pep Guardiola.

No será hasta el miércoles cuando Xabi Alonso tome una decisión definitiva tras reunirse con el jugador y el cuerpo médico para analizar su estado. La preocupación por la participación de Mbappé, autor de 25 de los 44 goles del Real Madrid esta temporada, se suma a las malas noticias que el técnico tolosarra recibió con Eduardo Camavinga y Dean Huijsen.

Camavinga ha empeorado del esguince de tobillo sufrido el pasado miércoles en San Mamés ante el Athletic y causa baja en la Liga de Campeones. Huijsen se perderá su quinto partido consecutivo por una dolencia muscular en el muslo izquierdo que no ha sido reflejada en un parte médico. Tras ausentarse de los partidos de la selección española, su último partido fue ante el Elche el 23 de noviembre.

Ambos jugadores se suman a la lista de bajas del Real Madrid para recibir al City en el Santiago Bernabéu, que integran Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, David Alaba y Ferland Mendy.

Jugadores que arrastran molestias físicas como Antonio Rüdiger, Fede valverde y Jude Bellingham, pudieron ejercitarse el martes con normalidad y podrán ser de la partida en la Liga de Campeones.

Xabi Alonso desgranó en vídeo las cualidades del equipo de Pep Guardiola y trasladó al césped, en una parte táctica, los aspectos claves para buscar un triunfo importante que cambie la dinámica de su equipo. Los partidos en espacios reducidos dieron forma a la parte final del entrenamiento.

Ante la plaga de bajas por lesión defensivas que sufre Xabi, el técnico llamó a dos zagueros canteranos como Víctor Valdepeñas y Joan Martínez, más el centrocampista Jorge Cestero, para ejercitarse con el primer equipo con firmes opciones de entrar en la lista de convocados. EFE