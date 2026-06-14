Mbappé, Doué, Olise y Dembelé, el ataque total de Francia para el estreno

Redacción deportes – La presencia de Francia en el Mundial 2026 infunde respeto, tremendamente poderosa en ataque, con Kylian Mbappé, Michael Olise, Desiré Doué y Ousmane Dembelé de inicio en el probable once del debut del martes ante Senegal, pero también con la presión que recae sobre Didier Deschamps de dirigirlos al pleno funcionamiento, tras las dudas de la Eurocopa 2024.

Sus números de la temporada son apabullantes. Por ejemplo, en el caso de Mbappé, el máximo goleador del último Mundial, el mejor goleador de la historia de las finales del torneo, también de esta campaña en la Liga de Campeones y en LaLiga EA Sports española. Hasta ahora en 2025-26, ha marcado 48 goles y ha dado otros diez, todo condensado en 52 partidos oficiales entre el Real Madrid y el combinado galo.

“¿Más presión? No lo creo. Es un jugador muy grande que siempre ha respondido al momento presente, tanto en la selección nacional como en el club. Sabemos que en el Mundial siempre ha estado ahí. Quiere ganarlo. Es nuestro capitán y hará grandes cosas. Sin duda”, expresa Manu Koné, su compañero en la selección francesa.

También sobresale Olise, 24 años, sensación esta campaña y la anterior, mejor jugador de la Bundesliga, en la que también juega Harry Kane, junto a él en el Bayern Múnich. El extremo derecho ha contribuido a un total de 50 goles, entre su definición (27 tantos entre el equipo germano y su conjunto nacional) y sus asistencias, con 33 pases decisivos.

Doué y Dembele, 21 y 29 años, respectivamente, han vuelto a dominar la Liga de Campeones. Campeones de Europa por segundo año seguido con el París Saint-Germain, no han sido sus temporadas más productivas y, aun así, han firmado 15 goles y 11 asistencias el primero y 20 tantos y 12 centros decisivos el segundo, el vigente Balón de Oro, para arrojar 110 goles entre los cuatro en esta temporada todavía en curso.

Talento en cada línea, ambición en cada lance, a falta de la determinación del campo, el único lugar donde sólo vale el presente y las apariencias deben convertirse en hechos, quizá nadie dispone de una combinación tan concluyente en su línea ofensiva entre las 48 selecciones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Alguna se acerca, pero quizá todavía distantes: Inglaterra tiene al magnífico Harry Kane, junto a Bukayo Saka; Argentina, a Lionel Messi, Julián Alvarez o Lautaro Martínez; Brasil, a Vinicius, Raphinha e Igor Thiago; Portugal, a Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Rafael Leao; España, a Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y Nico Williams… Desborde gol y en todas ellas.

El regreso de Saliba y un once muy similar a la Eurocopa

Francia tiene un ataque total, que luce en su once, en el que Didier Deschamps recupera a William Saliba, renqueante los dos primeros días en Estados Unidos, ya con el grupo en las dos sesiones más recientes y listo para formar en la alineación inicial que se prevé del técnico galo, ante su tercer Mundial al frente de ‘Les Bleus’, medido por la exigencia.

Porque la Eurocopa pesa en el recuerdo. Tan reluciente de recursos como ahora, prácticamente con la misma alineación inicial (N’Golo Kanté, Antoine Griemzann y Marcus Thuram son las únicas variaciones respecto a ahora del primer once del torneo continental jugado en Alemania 2024, en el que aún no figuraban ni Olise ni Doué ni inicialmente Tchouameni, aunque luego sí se hizo con una plaza en el equipo titular), Francia decepcionó, por más que alcanzó las semifinales. Se fue a casa entre dudas inimaginables. No jugó bien, no goleó, no convenció.

Ni en el primer duelo contra Austria, ganado por 0-1 con el gol en propia puerta y la fractura nasal de Mbappé; ni en el segundo frente a Países Bajos, con igualada a cero; ni en el tercero y último de la fase de grupos, con un 1-1 contra Polonia, con ambos goles desde el punto de penalti -el francés fue de Mbappé-.

Tampoco más allá. Ni en octavos contra Bélgica, a la que superó por 1-0, por medio de un gol en propia puerta en el minuto 85; ni en cuartos contra Portugal, a la que eliminó por su efectividad en la tanda de penaltis tras el 0-0 de la prórroga (5-3); ni en semifinales contra España, cuando se adelantó en el marcador, con un gol de Randal Kolo Muani en el minuto 9 y fue remontada antes de la media hora por Lamine Yamal y Dani Olmo.

Mbappé marcó un solo gol en toda esa Eurocopa. Dembele ni siquiera batió la portería rival. Un aviso para el Mundial 2026.

El portero Mike Maignan; los defensas Jules Koundé, Dayot Upamecano, el citado Saliba y Theo Hernández; los medios centros Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot complementan el previsible once titular ante Senegal, junto a su ataque: Dembelé, Olise, Doué y Mbappé, con toda la movilidad y la elasticidad que poseen en sus variadas cualidades, pero sobre todo con una capacidad de crear, pasar y golear increíble.

“Son jugadores que se mueven tanto que no hay posiciones reales, pueden intercambiarse. Es una fortaleza poder moverse, atraer al oponente… Cuando tienes jugadores de esta calidad, les das el balón y harán lo suyo: magia”, valoró Warren Zaire-Emery, también ganador de la Liga de Campeones este curso con el París Saint-Germain. JS