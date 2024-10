Mbappé desata la locura en su presentación: besos al escudo y un “¡Hala Madrid!”

Madrid – El francés Kylian Mbappé desató la locura este martes en su acto de presentación con el Real Madrid en un Santiago Bernabéu que se llenó para ver a su estrella gala, que besó su nuevo escudo en repetidas ocasiones, compartió un “¡Hala Madrid!” y tuvo palabras de cariño para la que es su nueva afición.

Uno de los días más esperados en los últimos años para el Real Madrid se hizo realidad este martes. Siete años después del primer acercamiento para hacerse con sus servicios y tras cinco intentos, Mbappé ya es ‘Real’.

Una presentación galáctica para la que el Real Madrid exhibió los avances del nuevo Santiago Bernabéu. Videomarcador 360º a pleno funcionamiento con imágenes de Mbappé, pasarela y escenario principal junto a una pantalla gigante y las 15 Ligas de Campeones del conjunto blanco.

El evento comenzó, tras la salida al campo del presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el presidente de honor José Martínez Pirri y el exjugador y exentrenador Zinedine Zidane, con un vídeo de las 15 ‘Champions’ del Real Madrid.

A continuación, imágenes nunca antes vistas de la visita de Mbappé a la Ciudad Deportiva Real Madrid en 2012 en las que se vio a Zidane ejerciendo de su entrenador, ya que fue la persona que le invitó, junto a los mejores goles y actuaciones del galo.

Un Mbappé que estuvo acompañado por su familia, gente cercana y los niños de su fundación ‘Inspired by KM’.

El primero en tomar la palabra fue Florentino Pérez, quien hizo hincapié en que Mbappé puede “cumplir su sueño” de vestir de blanco por haber sido “capaz de superar las adversidades” que tuvo en su camino.

“Ha llegado el momento de dar la bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que cumple el sueño de su vida. Damos la bienvenida a Kylian Mbappe», dijo Florentino.

“Quiero que sepas que ese amor tuyo hacia el Real Madrid te ha dado la fuerza necesaria para romper todas las barreras y los obstáculos en el camino que te conducía hasta este estadio. Desde niño has visto que este club tiene algo diferencial, en este estadio ocurren cosas que son difíciles, pero los madridistas sabemos por qué ocurren las noches mágicas, y es porque esta camiseta no se rinde nunca y esta afición estará siempre contigo hasta el final”, aseguró.

“Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque tú has querido, solo tu fuerza de voluntad ha sido capaz de superar las adversidades. Gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para poder vestir hoy esta camiseta blanca, la de las 15 Copas de Europa”, continuó.

Tras Florentino Pérez, llegó el turno de un Kylian Mbappé que desde el primer momento fue vitoreado por la que es su nueva afición y para la que dedicó su discurso con el objetivo de ganarse aún más su cariño después de los veranos precedentes en los que estuvo cerca de recalar en el Real Madrid, pero se quedó en el París Saint-Germain.

“Buenos días a todos. Voy a intentar hablar en español. Guau, es increíble estar aquí. He dormido muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, hoy se realiza mi sueño y soy un chico muy feliz hoy. Muy feliz”, comenzó su discurso.

“Gracias al presidente, Florentino Pérez, que ha confiado en mí desde el primer día. Han pasado muchas cosas. Y a todas las personas que han trabajado para llegar aquí. Sé que ha sido difícil, pero estoy aquí, soy un jugador del Real Madrid y toda mi familia está feliz, con mi mamá llorando…”, continuó.

A continuación, Mbappé cumplió con la petición de la afición y se besó el escudo, un gesto que repitió en numerosas ocasiones antes de abandonar el terreno de juego.

El jugador galo cerró su primer discurso como madridista con un “un, dos, tres, ¡Hala Madrid!”, coreado por la afición que llenó el Santiago Bernabéu para recibirle.

Cumplidos con los discursos, centrados en los esfuerzos de Mbappé para jugar en el Real Madrid y los mensajes de cariño de este, el francés realizó una vuelta al campo tirando balones a la grada y besándose el escudo. EFE

