Mbappé, convocado para el partido contra el Talavera, Courtois, Valverde y Rüdiger, fuera

Madrid.– El francés Kylian Mbappé, ausente en el único entrenamiento previo al partido de dieciseisavos de Copa del Rey contra el Talavera al arrastrar molestias en la rodilla, finalmente ha entrado en una convocatoria de Xabi Alonso en la que también aparece Dani Ceballos una vez superada su gastroenteritis.

Mbappé, quien persigue igualar o superar el récord de goles en un año natural en el Real Madrid, los 59 goles de Cristiano Ronaldo en 2013, suma 56 y forma parte de la expedición que puso rumbo este miércoles a Talavera para el primer partido de la temporada en Copa, este miércoles a las 21:00 horas CET.

Una expedición en la que no están los lesionados Carvajal, Trent, Militao, Mendy y Camavinga; un David Alaba que solo ha completado un entrenamiento con el grupo tras una sobrecarga muscular, ni Courtois, Valverde y Rüdiger, por descanso.

Tampoco forma parte del equipo Brahim Díaz, que está concentrado con Marruecos desde el lunes para la disputa de la Copa África.

Además, Raúl Asencio es baja de última hora al sufrir un proceso febril que le impide viajar con el equipo.

Debido a las ausencias, Xabi Alonso incluye en la lista a siete canteranos: los guardameta Fran González y Javi Navarro; el lateral izquierdo Víctor Valdepeñas, titular ante el Alavés el domingo en Liga; el central Joan Martínez; el lateral derecho David Jiménez; y los centrocampistas Thiago Pitarch y Jorge Cestero.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de Copa del Rey contra el Talavera la forman:

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas.

Centrocampistas: Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono. EFE