Mbappé, Camavinga y Koundé en una lista de Francia con Kanté

Redacción deportes- Los madridistas Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga y el barcelonista Jules Kounde figuran en la lista de convocados por Didier Deschamps, seleccionador de Francia, para los partidos de la fase de clasificación mundialista ante Ucrania y Azerbaiyán, en la que sobresale la vuelta del veterano N’Golo Kanté, que ocupa la plaza del lesionado Aurelien Tchouameni.

La selección gala, que lidera el grupo D de clasificación con tres puntos de ventaja, recibirá al cuadro ucraniano el jueves 13 en el Parque de los Príncipes de París y visitará al conjunto azerbaiyano en el Tofiq Bahramov de Bakú el domingo 16.

«Estoy en contacto con Kanté. Está en su mejor momento en los partidos que le he visto. Juega casa 3 ó 4 días porque con su club está disputando la Liga de Campeones de Asia», justificó Deschamps la presencia del veterano mediocampista, 64 veces internacional, que en el capítulo de bajas también tiene la significada de Ousmane Dembelé por problemas físicos.

Asimismo, retorna a la lista el delantero Randal Kolo Muani, del Tottenham, ausente las dos concentraciones anteriores, la última lesionado. «Se ha recuperado y ha podido sumar más minutos; lleva bastante tiempo formando parte de la selección francesa. Aunque no siempre ha estado a su mejor nivel, trabaja mucho, es activo, puede jugar en varias posiciones y conoce bien al grupo. Mientras esté en forma, me parece lógico que vuelva con nosotros», indicó.

Relación de convocados:

– Porteros: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan/ITA) y Brice Samba (Stade Rennais)

– Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Ibrahima Konate (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING) y Dayor Upamecano (Bayern Múnich/GER)

– Medios: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N’Golo Kanté (Al Ittihad/KSA), Manu Kone (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich(GER) y Warren Zaire-Emery (PSG)

– Delanteros: Aghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Kylian Mbappe (Real Madrid/ESP) y Christopher Nukunku (Milan/ITA). EFE/ir