Mbappé, baja de la selección francesa por problemas en su tobillo derecho

París – El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, fundamental el viernes para el triunfo de Francia ante Azerbaiyán (3-0), se perderá la cita del lunes ante Islandia, valedera también para el Mundial de 2026, por problemas en el tobillo derecho, informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Mbappé, quien desbloqueó el partido ante los azeríes con un gol y luego dio una asistencia, «no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik ante Islandia» debido a «un golpe en el tobillo derecho», el mismo en el que se había dañado recientemente con el Real Madrid. Se desconoce, de momento, el alcance de la lesión.

La estrella francesa no pudo terminar el encuentro del viernes tras una dura entrada y fue sustituido en el 82 por Florian Trauvin. EFE