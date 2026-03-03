Mayormente seco y estable el clima en Honduras, con lluvias débiles aisladas en el norte y oriente

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día prevalecerán condiciones mayormente secas y estables sobre el territorio nacional, aunque en horas de la tarde se podrían registrar precipitaciones débiles y aisladas en algunas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial brindado por el pronosticador de turno, Will Ochoa, el viento proveniente del noreste y este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país, lo que generará lluvias y chubascos débiles en sectores del norte, noroccidente, centro y oriente.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación. Además, se informó que el país se encuentra bajo la fase de luna llena.

Respecto a las temperaturas, la zona sur registrará las más altas, alcanzando una máxima de 38 grados centígrados y una mínima de 27.

En la zona central se prevé una máxima de 30 grados y mínima de 20; mientras que en la zona norte las temperaturas oscilarán entre los 31 grados de máxima y 23 de mínima.

Para Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán, se esperan temperaturas entre los 28 grados como máxima y 19 grados como mínima.

En la zona insular la máxima será de 29 y la mínima de 25; en la zona occidental se pronostica una máxima de 31 y mínima de 15; y en la zona oriental se estiman temperaturas entre 32 y 22 grados centígrados.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.LB