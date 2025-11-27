Mayoría de magistrados urgen a presidenta de CSJ que convoque a pleno para abordar amparos sobre estado de excepción

Tegucigalpa – La mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), urgieron este jueves 27.11.2025. a la presidenta del Supremo, Rebeca Ráquel Obando, para que convoque a sesión de pleno para abordar el amparo interpuesta contra el estado de excepción.

La nota firmada por los magistrados: Luis Fernando Padilla (Sala Constitucional), Francisca Villeda Zavala (Sala Constitucional), Walter Raúl Miranda (Sala Penal), Nelson Danilo Mairena (Sala Penal), Gaudy Alejandra Bustillo (Sala Civil), Anny Belinda Ochoa (Sala Civil), Isbela Bustillo (Sala Constitucional) y Odalis Nájera (Sala Laboral), solicitar la sesión urgente de pleno.

De acuerdo a la misiva, la petición se formula “para conocer y deliberar” los diferentes recursos de amparo contra el Decreto Ejecutivo Número PCM 37-2025 referente al estado de excepción, ya que inciden directamente en el interés público y en el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Los altos jueces de la República arguyen la solicitud en los artículos 80, 308 y 315 Constitucinal; 12, 13 y 15 literal c del Reglamento Interior de la CSJ.