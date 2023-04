Mayoría de liberales dicen no a una alianza con Libre: Yani Rosenthal

Tegucigalpa– El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, sostuvo este miércoles que todo indica que no harán alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre).

“Hay mucha gente que quiere cogobernar con Libre, pero la mayoría da un rotundo no y rechazan esta propuesta”, dijo Rosenthal.

El expresidenciable detalló que este día se volverán a reunir con las bases, directivos, diputados y alcaldes de esta institución política para afinar la respuesta que se le brindará a Libre.

Reiteró que la invitación de Libre a través del diputado Carlos Zelaya y luego por parte de Manuel Zelaya iba encaminada a hacer un cogobierno entre ambos partidos en los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“A ellos les conviene tenernos porque no tienen mayoría en el Congreso Nacional”, sostuvo Rosenthal.

Detalló que en su mayoría el liberalismo da un rotundo no. La invitación me la hizo Carlos Zelaya porque a ellos les conviene tenernos porque no tienen mayoría en el Congreso Nacional.

Aseguró que no es el interés del Partido Liberal ir a quitar plazas a la gente de Libre.

“Yo no descarto alianzas políticas en las próximas elecciones, porque ningún partido ganará por sí solo”, apuntó.