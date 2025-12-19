Pleno legislativo respalda a consejeras del CNE y emite voto de censura a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – La mayoría de diputados del Congreso Nacional, reunidos en sesión especial, acordaron este viernes dar respaldar a Ana Paola Hall y Cossette López titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) por su labor en el proceso de elecciones generales.

– Avisan al consejero Marlon Ochoa y magistrado Mario Morazán que si no asisten a una sesión con el afán de desintegrar el quorum, podrían ser detenidos por la autoridad.

Este viernes, las bancadas de oposición se reunieron en un hotel capitalino para exhortarles al CNE que concluya el proceso de escrutinio especial.

Durante la sesión legislativa, se analizó la resolución que emitió esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo énfasis en la necesidad de respetar la voluntad expresada en las urnas el 30 de noviembre.

Asimismo, los diputados opositores plantearon la adopción de las resoluciones para proteger la divulgación de resultados, la declaratoria de elecciones, la transición y convocatoria para la instalación del nuevo Congreso Nacional.

Mientras que la diputada Maribel Espinoza indicó que se le debe dar voto de confianza a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

“El pleno de este poder del Estado resuelve dar un voto de confianza a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y adoptar resolución que en derecho corresponda para proteger la integridad de los magistrados Barahona y Flores Urrutia”, declaró Espinoza.

Asimismo, este pleno de Congreso Nacional se declaró en sesión permanente hasta el 20 de enero de 2026, fecha plazo que vence la cuarta legislatura e ingresa la nueva administración.

También resolvieron en mantenerse permanente vigilancia y adoptar resoluciones que corresponda a cualquier hecho o acto de obstrucción del funcionamiento de órganos electorales o se pretenda de cualquier funcionario impedir la alternancia en el poder.

Por otro lado, exhortó a las Fuerzas Armadas que protejan el material electoral, las instalaciones y empleados del CNE y TJE en caso que cualquier funcionario o persona particular pretenda romper el orden constitucional tras ataque provocado por militantes de partidos políticos.

Igualmente, pidió a la comisión especial de este pleno que visite la FFAA para reunirse con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón.

Seguidamente, emitieron un voto de censura pública en contra del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por sus actuaciones públicas e intento de politizar la FFAA.

Finalmente, enfatizó que el Fiscal General, Johel Zelaya, que no debe impedir con sus acciones el funcionamiento de los órganos electorales, y que en caso que persista con las intimidaciones será interpelado por este pleno. AG